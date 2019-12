Waar liggen de roots van ‘Boxing Day’, de voetbalhoogdag waar weer maar eens kritiek op komt? “Het is misdadig!”

In Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk en Nederland is de winterstop begonnen. In ons land wordt er woensdag en donderdag nog gevoetbald. Terwijl heel Europa zich voorbereidt op een welverdiende rustperiode, schakelen ze in de Premier League een versnelling hoger. Boxing Day, de traditionele speeldag op tweede kerstdag, luidt zoals gewoonlijk de drukste periode van het seizoen in.

In juni kondigde de Engelse voetbalbond nog aan dat er dit seizoen voor het eerst een winterstop zal zijn. Alleen vindt die niet plaats in december en/of januari. In Groot-Brittannië nemen ze die in februari. Tussen 8 en 17 februari zal elk team één vrij weekend hebben. De 26ste speeldag wordt namelijk gesplitst in twee rondjes van vijf wedstrijden.

Boxing Day

De drukke kerst- en nieuwjaarsperiode blijft dus overeind. Want: interessant voor de televisiezenders en dus weinig draagvlak voor een aanpassing. De term Boxing Day – in onze contreien simpelweg tweede kerstdag genoemd – gaat terug tot de jaren 1830. Rond de oorsprong van de naam doen verschillende theorieën de ronde. De meest voorkomende is dat het een afgeleide is van ‘Christmas box’, een kerstcadeau dat werkgevers traditioneel op de eerste werkdag na Kerstmis aan hun werknemers gaven.

Het was oorspronkelijk dus geen hoogmis voor de voetbalfans, maar daar kwam op het einde van de 19e eeuw verandering in. Sheffield FC en Hallam FC, twee amateurploegen, zouden de eer hebben om de allereerste wedstrijd op 26 december te hebben afgehaspeld. De eerste officiële competitiewedstrijd op Boxing Day kwam er in 1888. Preston North End klopte Derby County met 2-0, sindsdien won het fenomeen alleen maar aan belang en populariteit.

Opmerkelijk is dat er tot halfweg de 20e eeuw gevoetbald werd op eerste kerstdag. Na een vroeg kerstdiner trokken de fans hun handschoenen en mutsen aan om de kou te trotseren en hun favoriete voetbalploeg aan te moedigen. Pas in de jaren ‘50 kwam er een mentaliteitswijziging. De laatste matchen op Kerstmis werden gespeeld in het seizoen 1957-1958, nadien nam Boxing Day de hoofdrol over.

Om de voetbalfans een beetje te ontzien, streeft de FA ernaar om de reisafstanden voor bezoekende supporters zo laag mogelijk te houden. Aanvankelijk werden dan ook enkel derby’s gespeeld. Traditiegetrouw wordt er in de Premier League ook op nieuwjaarsdag gevoetbald. Ploegen die uit spelen op Boxing Day, spelen op 1 januari sowieso thuis. Kwestie van alles een beetje eerlijke te verdelen.

Foto: Photo News

“It’s a crime”

Liverpool neemt het donderdag op tegen de verrassende nummer twee uit de Premier League, Leicester City. Grote rivaal Manchester City speelt een dag later uit bij Wolverhampton. Dat geeft Divock Origi en co een dag extra rust want beide teams spelen zondag opnieuw: Liverpool op Anfield tegen de Wolves van Leander Dendoncker en Kevin De Bruyne tegen Sheffield United.

“Het is absoluut niet oké”, vindt Liverpool-trainer Jürgen Klopp. “Geen enkele trainer vindt het erg om op Boxing Day te spelen, maar op de 26ste én de 28ste… Dat is misdadig. Deze keer spelen wij op de 26ste en de 29ste, en dat voelt als een vakantie. Ik begrijp iedereen die zegt dat dit niet zou mogen gebeuren. Ze klagen niet, het is gewoon tekenend.”

De Duitser tekende in het verleden ook al dergelijk protest aan tegen het zware programma van de Premier League. “Het draait niet om het spektakel. Waarom kunnen niet meer ploegen de 26ste en 29ste spelen? Er bestaat geen enkele reden waarom ook andere ploegen niet meer dan 48 uur tussen twee competitiewedstrijden mogen krijgen. Maar… We kunnen zeggen wat we willen, er luistert toch niemand. Het is elk jaar hetzelfde. Het lichaam heeft een bepaalde recuperatietijd nodig, maar dat negeren we volledig. We zeggen gewoon: oh, ze lopen vreemd rond vandaag. Die situatie maken wij deze keer niet mee, maar ik begrijp elke trainer die erover begint want het is niet oké.”

Foto: Action Images via Reuters

Amazon

Of men de kritiek van Klopp in Londen deze keer wel genoteerd heeft, is voorlopig niet geweten. Wel zeker is het feit dat de volledige 19de speeldag live te zien zal zijn op Amazon Prime. De Amerikaanse streamingdienst kocht vorig jaar de rechten voor een twintigtal Premier League wedstrijden per seizoen voor een periode van drie jaar. De kostprijs van de deal is niet bekend, maar BT Sport betaalde ooit voor eenzelfde aantal wedstrijden zo’n 105 miljoen euro.

Dat tien wedstrijden live uitgezonden worden en zes wedstrijden van 16u00 Britse tijd (15u00 Belgische tijd) tegelijkertijd te zien zullen zijn, is een primeur voor de Premier League. In Engeland geldt al meer dan vijftig jaar de ‘3pm blackout’-regel. Die bepaalt dat wedstrijden tussen 14u45 en 17u15 niet uitgezonden mogen worden om het amateurvoetbal niet te schaden.

Over het Kanaal hopen ze, zoals elk jaar, alvast op een Boxing Day zoals in 1963: