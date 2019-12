Turks parlement stemt volgende maand over het sturen van troepen naar Libië

Het Turkse parlement stemt begin volgende maand over een motie die het sturen van troepen naar Libië toelaat, zo heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan donderdag bekendgemaakt. Bedoeling is de regering van nationale eenheid (GNA) te steunen in de strijd tegen de troepen van de sterke man in oosten van het land, Khalifa Haftar.