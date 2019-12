De belangrijkste opposant van het Kremlin, Aleksej Navalni, is donderdag opgepakt na nieuwe huiszoekingen in de lokalen van zijn anticorruptie-organisatie.

“De ordediensten hebben Aleksej opgepakt en meegenomen. Hij heeft geen verzet geboden”, twitterde zijn woordvoerdster Kira Iarmytsj. Even tevoren had de opposant een video verspreid waarin te zien is hoe de deur van zijn Fonds voor de strijd tegen de corruptie met een boor en een elektrische zaag werd geforceerd.