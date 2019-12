Waals Parlementslid Philippe Blanchart is overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Dat meldt Sudpresse. De PS-politicus werd 56 jaar oud.

Blanchart werd in mei verkozen in het Waals parlement. Daarvoor zetelde hij tien jaar lang in de Kamer. De PS’er was ook jarenlang burgemeester in Thuin, in Henegouwen. Zijn familie kondigde zijn overlijden donderdag aan via sociale media. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) bood via Twitter zijn medeleven aan.