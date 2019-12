Controversiële ex-schoonzoon van Noorse koning stapt uit het leven: “Hij had zijn innerlijke demonen verslagen. Dachten wij”

Ari Behn (47), de controversiële ex-schoonzoon van de Noorse koning Harald, is overleden. Op Kerstmis stapte hij uit het leven. En dat veroorzaakt een schokgolf in het ‘gelukkigste land ter wereld’. Behn was de ex-man van koningsdochter en prinses Märtha Louise, met wie hij drie tienerdochters had. “Hij was open over zijn psychische problemen uit het verleden. Hij zei tegen iedereen dat hij zijn innerlijke demonen had overwonnen. Dit nieuws komt dan ook totaal onverwacht.”