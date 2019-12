Bekendste stripclubeigenaar van het land vrijgelaten

Dominique Alderweireld, ook bekend als ‘Dodo La Saumure’, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt zijn advocaat, Ricardo Bruno, die voorts geen commentaar geeft. Ook Alderweirelds boekhouder, die ook wordt vervolgd, is vrijgelaten.

Dodo la Saumure werd in maart aangehouden voor pooierschap en aanzetten tot prostitutie. De raadkamer had de man tot twee keer toe een enkelband toegestaan, maar de kamer van inbeschuldigingstelling besliste telkens dat hij toch in de cel moest blijven.

In september 2014 werd Dodo la Saumure door het hof van beroep van Bergen al veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijk voor gelijkaardige feiten. In mei van dit jaar veroordeelde de correctionele rechtbank van Kortrijk hem tot 30 maanden cel, waarvan 15 maanden effectief, voor lidmaatschap van een criminele organisatie, uitbating van prostitutiehuizen en mensenhandel met gebruik van geweld, intimidatie, bedreigingen en corruptie.