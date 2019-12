Frank Vercauteren hoopt op bevestiging tegen Antwerp: “Dieumerci Mbokani extra aandacht geven”

Na de goeie prestatie tegen RC Genk moet Anderlecht morgen bevestigen tegen Antwerp. Paars-wit wil 2019 toch nog afsluiten met een goed gevoel en 3 punten. Michel Vlap en Albert Sambi-Lokonga waren gisteren wel ziek.

Zondag tegen RC Genk vond Anderlecht een balans in zijn team. Een evenwicht tussen jeugd en ervaring, een evenwicht tussen geduldig opbouwen en toch véél kansen creëren. De algemene verwachting is dat Frank Vercauteren op de Bosuil weinig verandert aan zijn team.

“Ik verras graag, hé”, grijnsde de coach. “Tegen Genk was er een goeie basis om op te bouwen. Dat was een goed voorbeeld van hoe het elke week zou moeten. Ook al zal dat niet elke week mogelijk zijn. Telkens zijn de omstandigheden anders. Tegen Antwerp hebben we de verplichting om te bevestigen. Natuurlijk gaan we ook proberen om de kwaliteiten van de tegenstander te verstoren - we gaan Mbokani zeker extra aandacht moeten geven - maar dat betekent niet dat we ons gaan aanpassen. Systeem x of y, dit of deze tactiek....De grote lijn blijft altijd dezelfde.”

Anderlecht kiest voor verzorgde spel met veel passes en af en toe een lange crossbal van Kompany. “We proberen kansen te creëren via de opbouw, maar dan moet onze finesse wel goed zijn en moeten we present zijn in de box. Als ik onze statistieken van tegen Genk bekijk dan was het percentage geslaagde centers toch nog behoorlijk laag. Dat ligt dan niet alleen aan de kwaliteit van de voorzetten, maar ook aan onze aanwezigheid in de zestien meter. Daar is nog ruimte voor verbetering.”

Kan Peter Zulj bevestigen tegen Antwerp? Foto: Photo News

Na zijn goeie match tegen de Limburgers haalt Peter Zulj wellicht weer de aftrap. Vincent Kompany houdt van de Oostenrijker, maar Vercauteren schaafde hem ook bij. “Ik heb bij Peter geduid op twee aandachtspunten. Ten eerste: meer ballen vooruit spelen in plaats van achteruit. Ten tweede: zijn ontgoocheling beheersen als hij eens naast de ploeg viel. Peter zei me altijd wel dat hij er klaar voor was, maar ik miste soms bezieling en beleving. Die knop heeft hij wel omgedraaid. Ten andere: hij is ook nooit echt naast de kern gevallen, hé.”

Uitdaging

Frank Vercauteren is nu 2,5 maanden bezig. Anderlecht is de hoop op Play-off 1 nog niet helemaal kwijt, zeker niet als het zou kunnen winnen op Antwerp. “Ik had wel gedacht dat het zo moeilijk zou zijn”, besloot Vercauteren. “Maar goed: bij Club Brugge is het ook moeilijk, hoor. Zij moeten op drie fronten strijden en wij hebben andere bezorgdheden. Welke coach breekt zijn kop niet? Oké, bij Anderlecht moesten we helemaal van onderaan beginnen te bouwen, maar zo’n uitdaging vind ik wel leuk. Na een goeie gezondheid voor jezelf en de familie is zo’n uitdaging tot een goed einde brengen wellicht het belangrijkste. Maar we staan nog niet zover als we moeten staan. Daar ben ik heel realistisch in.”

