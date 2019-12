Badmuts gevonden in pomp van zwembad waar vader en kinderen verdronken: was defect oorzaak van hun dood?

Het heeft er alle schijn van dat het dramatische ongeval in het zwembad van een vakantieresort aan de Costa del Sol, waarbij een vader en zijn twee kinderen op kerstavond om het leven kwamen, veroorzaakt werd door een defect aan de pomp van het zwembad. Dat melden Spaanse media. Het onderzoek loopt nog.

Het drama deed zich op kerstavond voor in het zwembad van Club La Costa World aan de Costa del Sol. Een Brits meisje van 9 jaar was er in het zwembad beland en zat daar vast, zo stelde haar moeder vast. De vader van 52, ook een Brit, en zijn 16-jarige zoon , een Amerikaan, sprongen het water in om haar te redden, maar overleefden hun reddingspoging niet.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Onderzoekers hebben de badmuts van het meisje wel aangetroffen in de pomp van het zwembad, waardoor het vermoeden groeit dat een probleem met die pomp de reden is waarom het meisje onder water vast was komen te zitten. Datzelfde defect kan de reden zijn waarom de vader en de zoon van het meisje daarna niet meer boven water geraakten. Uit de autopsie op de drie lichamen blijkt dat ze alle drie verdronken zijn. Er werden geen tekenen van verwondingen gevonden.

Moeder bleef kalm

Het zwembad is donderdag merkwaardig genoeg wel opnieuw open, want een politieonderzoek zou uitgewezen hebben dat er geen probleem (meer?) is met de pomp.

Een getuige had woensdag al verteld hoe de moeder kalm was gebleven en aan het bidden was gegaan toen het drama zich afspeelde. “Ze bad daarna dat ze weer tot leven zouden komen”, zegt de man in Spaanse media. “Ze was rustig en raakte hun lichamen aan. Ze bleef bidden en beoefende haar geloof tot het uiterste. Ik heb geprobeerd om haar man te reanimeren, maar het lukte niet. Haar reactie gaf mij kracht. Het mocht gewoon niet zijn.”