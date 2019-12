Man vergeet cadeaus op trein, maar NMBS redt Kerstmis

Ternat - De NMBS komt niet altijd positief in het nieuws, maar op Kerstmis kon de treinmaatschappij toch een goede daad verrichten.

“NMBS, ik ben mijn cadeaus vergeten op de trein richting Aalst”, schreef een radeloze man iets voor zes uur ’s avonds op Kerstavond op Twitter. “Goed, we gaan eens iets proberen. Welke cadeaus? Hoe zijn ze ingepakt? Waar in de trein?”, volgde al snel het antwoord van de treinmaatschappij. “De treinbegeleider zal een rondje maken en kijken of hij iets terugvindt.”

Met succes, want even later klonk het dat de man zijn cadeaus kon komen ophalen toen de trein drie kwartier later weer passeerde in Ternat. “Dat is de magie van Kerstmis!”, aldus de NMBS.