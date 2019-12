En de beste goalgetter van het decennium in België is… Jelle Vossen (al is zijn voorsprong op de nummer twee minimaal)

Donderdag en vrijdag staan de laatste acht wedstrijden van 2019 op het programma in de Jupiler Pro League. Nog voldoende kansen om doelpunten te maken dus, maar aan de topschutter van het afgelopen decennium zal niets meer veranderen. Proficiat Jelle Vossen!

LEES OOK. Lukaku, Bacca en Batshuayi samen? Waarom niet! Kies uit deze topselectie het ‘Elftal van het Decennium’

LEES OOK. Na meer dan 41.000 stemmen: ontdek hier “het Elftal van het Decennium” van uw favoriete club

Sinds 1 januari 2010 scoorde niemand meer dan de man die de voorbije jaren actief was bij Genk, Cercle Brugge en Club Brugge. In de reguliere competitie en de play-offs scoorde de intussen 30-jarige Vossen liefst 113 doelpunten. Een grote voorsprong heeft hij echter niet. Hamdi Harbaoui, tegenwoordig bij het Qatarese Al Arabi, deed voor onder andere Lokeren, Zulte Waregem en Charleroi 110 keer de netten trillen. Waarvan 31 keer in Play-off 2.

Het brons is voor goaltjesdief Jérémy Perbet. De huidige spits van tweedeklasser OH Leuven liet 91 doelpunten sinds de start van het decennium. Drie meer dan de intussen gestopte Mbaye Leye scoorde voor onder andere Zulte Waregem en AA Gent. Opvallende nummer vijf is Hans Vanaken, die aan 72 doelpunten zit sinds zijn debuut in eerste klasse in 2013.