Gebouw van Brussels parket ontruimd door aangebrande toast

Brussel - Het Portalis-gebouw van het Brusselse parket is donderdag om iets na 12 uur ontruimd, nadat het branddetectiesysteem was afgegaan. Dat schrijft de Brusselse nieuwssite Bruzz en wordt bevestigd door de Brusselse politie en brandweer.

Het brandalarm ging af door een lichte rookontwikkeling. Er was niet veel personeel aanwezig, maar er werden toch een twintigtal mensen geëvacueerd. “De rookontwikkeling is waarschijnlijk veroorzaakt door een aangebrand sneetje brood in een broodrooster”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De interventie van de brandweer is intussen afgelopen en het personeel kan het werk hervatten.