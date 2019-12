Lawine op skipiste in Zwitserland: groep skiërs mogelijk bedolven onder sneeuw

Bij een lawine op een piste in het Zwitserse skigebied Oberalp, nabij het plaatsje Andermatt, zijn vermoedelijk meerdere wintersporters onder de sneeuw terechtgekomen. Er is een grote reddingsactie opgezet, twee mensen werden al gered.

De lawine vond donderdagvoormiddag rond 10.50 uur plaats. Het zou om een “relatief grote” lawine gaan. Op amateurvideo’s is te zien hoe de sneeuwmassa naar beneden schuift en een groep skiërs treft. Twee mensen werden al levend van onder de sneeuw gehaald. Zij werden lichtgewond met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

“De zoektocht naar andere mogelijke begraven slachtoffers is aan de gang”, aldus een woordvoerder van de politie tegen lokale media. Reddingswerkers zijn massaal aanwezig, net als helikopters en speurhonden. In het gebied was een lawinewaarschuwing van kracht, nadat er de afgelopen dagen veel sneeuw viel.