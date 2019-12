Man die met nepgeweer van trein werd geplukt riskeert tien maanden cel

Brugge - Een 30-jarige man riskeert in de Brugse strafrechtbank tien maanden effectieve celstraf voor bezit van verboden wapens.

Op 29 november haalde Sebastian L. een BB-gun boven op de trein tussen Oostende en Brugge. Een passagier alarmeerde de politie, die L. in het station van Brugge van de trein plukte. Een fouille wees uit dat de Pool ook nog een busje traangas op zak had. “Het station moest in volle avondspits ontruimd worden”, stelde de procureur donderdag.

Volgens zijn advocaat had L. geen kwaad in de zin. “Hij had dat nepwapen bij omdat hij schrik had voor bepaalde figuren uit het drugsmilieu”, stelde hij. “Dat hij ermee zat te prutsen op de trein wijt hij zelf aan dommigheid. In de huidige tijden had hij inderdaad moeten beseffen dat dergelijke feiten burgers kunnen verontrusten. Zij kunnen immers het verschil niet zien met een echt wapen.”

Door de feiten zag L. eerder deze maand een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden effectief worden. Die had hij begin 2017 opgelegd gekregen wegens diefstallen in Knokke. Nu vraagt zijn advocaat een werkstraf. De uitspraak volgt op 23 januari.