Wilde achtervolging door politie strandt in Zeebrugge

Blankenberge / Zuienkerke / Brugge - De politie van Blankenberge/Zuienkerke heeft er niet bepaald een rustige Kerstdag op zitten. Het kwam woensdagmiddag namelijk tot een wilde achtervolging. Die eindigde uiteindelijk in Zeebrugge. Onderweg richtte de dader heel wat schade aan.

De Blankenbergse politie kreeg woensdagmiddag de melding van de ANPR-camera dat een wagen met een gestolen nummerplaat de politiezone binnen reed. De agenten spoorden de wagen op en wilden de bestuurder oppakken. Maar die liet zich niet zomaar doen. Hij vluchtte met zijn BMW weg en dat werd de start van een wilde achtervolging.

De man vluchtte weg in de richting van Zeebrugge. Daarbij werden snelheden tot 140 kilometer per uur gehaald. Uiteindelijk konden de agenten de auto stoppen in het Duinpad in Zeebrugge. Eén van de agenten sloeg de ruit in en greep de bestuurder vast. Maar die gaf op dat moment weer plankgas en scheurde er weer van door.

Uiteindelijk reed hij zichzelf vast in de Mercatorstraat. Hij sprong uit zijn wagen en trok te voet verder. De politie was ondertussen massaal toegesneld en achtervolgde de man. Die was door verschillende tuinen gevlucht, maar werd uiteindelijk wel gevat. De agenten troffen hem in een tuin in de Bastenakenstraat aan. Met getrokken wapens konden ze hem uiteindelijk inrekenen.

De man werd opgepakt en zal wellicht voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Hij wordt verdacht van “gewapende weerspannigheid” omdat hij zijn wagen als wapen gebruikte en agenten probeerde aan te rijden in zijn vlucht. Hij reed bovendien ook enkele wagens - waaronder een combi - en een gevel aan.