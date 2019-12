Nog twee kangoeroes doodgebeten: eigenaar vermoedt door wolf, experts ontkennen

Beringen - Bij een dierenliefhebber in het Limburgse Paal-Beringen zijn twee kangoeroes gedood. Dat gebeurde eerder ook al in Balen in de Antwerpse Kempen. Volgens de experts van Welkom Wolf is het geval in Balen wel het werk van de wolf, maar de dood van de kangoeroes in Paal wellicht niet. De eigenaar staat voor een raadsel.

In de nacht van zondag op maandag werden twee van de zeven kangoeroes van Ivan Swerts uit Paal-Beringen doodgebeten en lelijk toegetakeld. Volgens de Limburger is dat het werk van een wolf, nadat ook in Balen al twee kangoeroes aangevallen werden. "Ik heb mijn weide hoog afgespannen en er is geen gat gegraven", zegt Swerts. "Hier kan geen hond aan en een kat of vos zou dat niet doen. Ik weet niet wat er gebeurd is. Het zal wellicht een raadsel blijven. Er zijn wel enkele haren op de draad gevonden, maar de politie komt geen vaststellingen doen en Welkom Wolf zegt dat het geen wolf geweest kan zijn."

Jan Loos van Welkom Wolf benadrukt dat hij pas donderdag is gebeld door Swerts, nadat die woensdagavond de politie al gebeld had. "We hebben iemand naar Paal gestuurd om stalen te nemen en die zullen nu geanalyseerd worden. Binnen enkele weken zullen we het weten. Ik betwijfel wel dat dit het werk van een wolf is. Als het August was, moet die het Albertkanaal en de E313 overgestoken zijn om een prooi te doden waarvan hij er genoeg heeft in zijn basisterritorium."

