Topschutter Cyriel Dessers kan rekenen op interesse uit Italië: “We zullen wel zien”

Met twaalf doelpunten in de Eredivisie doet voorlopig niemand beter dan Cyriel Dessers (Heracles). En dat gaat in Europa blijkbaar niet onopgemerkt voorbij.

Dessers was deze week te gast in de auto van Andy van der Meijde, de ex-international van Oranje die een Youtube-reeks heeft waarbij hij voetballers uitnodigt in zijn auto. Hij had gelezen dat Cagliari, de Italiaanse club van Radja Nainggolan, interesse heeft.

“Cagliari? Kijk, ik heb het ook gelezen”, antwoordt Dessers. “De jongens in de kleedkamer ook en die waren aan het lachen met mij. Ze zijn inderdaad eens komen kijken, maar er is een verschil tussen eens komens kijken en effectief een bod doen of echt interesse hebben. En ze komen misschien voor andere spelers ook.”

Maar een verhuis naar de laars van Europa, dat klinkt toch niet zo slecht? “Ik was er twee jaar geleden op vakantie, het is een fantastische plek. Maar ik denk dat het seizoen afmaken bij Heracles sowieso het verstandigste is. En dan kunnen we nog zien welke ploegen eventueel interesse hebben”, aldus Dessers.