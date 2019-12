Combi rijdt in gracht na achtervolging

Heuvelland - Bij een achtervolging van een wagen die vermoedelijk gestolen was in de buurt van Dranouter zijn woensdag een combi en een ander voertuig in een veld terechtgekomen. De politie achtervolgde de wagen en het kwam tot een aanrijding tussen beide voertuigen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. De bestuurder kon worden gearresteerd. Andere verdachten zijn te voet gevlucht.

Donderdag merkte een politiepatrouille in Dikkebus een wagen op die kon gelinkt worden aan een diefstal. Bij controle sloegen de verdachten op de vlucht en kwam het tot een achtervolging. Beide voertuigen belandden in een gracht in Dranouter. De bestuurder werd gearresteerd en zal nog worden voorgeleid. De twee andere verdachten die in de wagen zaten, konden te voet vluchten. Van hen is er geen spoor.