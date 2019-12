Eerlijke vinder brengt 16.000 euro terug naar politie

Een 51-jarige man heeft woensdagavond een tas met daarin 16.000 euro naar de politie gebracht. De man had de tas gevonden in het centrum van de Duitse plaats Krefeld (Noord-Rijnland-Westfalen), meldt de politie donderdag op Facebook. Agenten wisten de 63-jarige eigenaar te achterhalen, die het geld naar eigen zeggen bij zich droeg omdat het “veiliger voelde.”

De eerlijke vinder weigerde na het terugbrengen van de tas vindersloon “omdat het Kerstmis was”. In Duitsland heeft iedereen die een gevonden voorwerp bij de politie brengt recht op vindersloon. De 51-jarige man had in dit geval recht op 490 euro. “Er zijn dus echt mensen die goede daden verrichten tijdens kerst”, schrijft de politie.