Tottenham heeft weinig overschot tegen Brighton maar houdt reputatie op Boxing Day hoog

Tottenham en Boxing Day: het blijft een geslaagd huwelijk. De Londenaars verloren geen enkele van hun 13 laatste duels op de tweede kerstdag. Dat moest ook Brighton, met Leandro Trossard op de bank, nu ondervinden.

Bij Tottenham startten de vertrouwde Belgische gezichten wel achterin: Toby Alderweireld, die zopas zijn contract tot 2023 verlengde, en Jan Vertonghen met zijn 300ste match voor Tottenham.

Adam Webster deed de troepen van Mourinho even schrikken met het openingsdoelpunt voor de bezoekers: 0-1 aan de rust. Na de pauze zette Harry Kane al snel orde op zaken. De Brit houdt wel van Boxing Day: het was al zijn 8ste doelpunt in 5 wedstrijden die op 26 december plaatsvinden. Enkel Robbie Fowler is met 9 doelpunten nog productiever. Man-in-vorm Dele Alli maakte het beslissende doelpunt: 2-1. Leandro Trossard kreeg nog een kwartier speeltijd, maar de Rode Duivel kon het tij niet meer keren.

Tottenham sluipt zo een beetje dichter bij de felbegeerde 4e plek die recht geeft op de Champions League, maar blijft wel vijfde. Brighton blijft in de grijze rechterkolom op een 13e plek. De andere ploegen in de Premier League spelen donderdagmiddag nog. De absolute kraker van de speeldag is de topper tussen Liverpool en eerste achtervolger Leicester om 21u.

