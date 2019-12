Brug over E313 afgesloten na vallende brokstukken op snelweg

Wommelgem / Wijnegem - Door een incident ter hoogte van parking Ranst is het donderdag lang aanschuiven op de E313 richting Antwerpen. Er vielen verschillende brokstukken van de brug tussen Wijnegem en Wommelgem op de snelweg, waardoor twee rijstroken versperd raakten. De brug blijft waarschijnlijk de hele kerstvakantie afgesloten.

Het incident zorgt in de richting Antwerpen voor een lange file van voor de afrit Massenhoven. Verkeer over lange afstand vermijdt best de E313. Van Hasselt naar Gent rij je best over Brussel via de E314 en de E40.

Voor de industriezone rond de Nijverheidsstraat is de brug over de E313 een belangrijke schakel. Op de kruising van de Ternesselei met de Nijverheidsstraat en Van Tichelenlei wordt een nieuwe rotonde aangelegd, die pas in de tweede helft van maart zal klaar zijn. Nu de brug over de E313 afgesloten is, blijft de omleiding via de Uilenbaan en de Doornaardstraat als de enige route over.