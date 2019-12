Een monstertje tegen het kankermonster: ziekenhuis in Aalst deelt popjes uit die zorgen van kinderen ‘opeten’

Aalst -

Kinderen die hun mama, papa, oma of opa zien vechten tegen kanker in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, kunnen met hun bange, verdrietige of boze gedachten sinds kort terecht bij een “zorgenvriendje”: een stoffen monstertje met een rits als mond of een rugzakje, om briefjes of tekeningen letterlijk aan toe te vertrouwen. Het slaat aan: een eerste lading van vijftig monsters is er al bijna helemaal door.