Vladimir Poetin blijkt topschutter tijdens ijshockeywedstrijd met ministers op Kerstmis

Zoals collega’s in Vlaanderen gaan voetballen na het werk, zo trekt de Russische president Vladimir Poetin de schaatsen aan voor een partijtje ijshockey met ministers en invloedrijke zakenlui. Op Kerst hakte de president zijn tegenstanders in de pan: het werd 8-5, Poetin scoorde naar verluidt meer dan de helft van de goals.

We zagen hem al paardrijden in ontbloot bovenlijf, hij houdt van skiën en heeft een zwarte riem in het judo. Maar met kerst speelt Poetin ijshockey, en hij blijkt er ook goed te zijn. Al had hij op papier al een streepje voor met zijn ploeg: zijn team bestond uit defensieminister Sergei Shoigu en enkele oude sterren uit de sport, zoals Pavel Bure en Valeri Kamensky. De tegenstand had wat minder ex-professionals aan boord, met een gouverneur, een saxofonist en enkele andere politici. In elk geval maakte Poetin dus meer dan de helft van de goals.

De wedstrijd werd uitgezonden op nationale televisie.

Foto: AP