Wie lust nog peperkoek? Productie in EU daalt spectaculair

Peperkoek, dat in sommige streken zoals de Angelsaksische landen of Scandinavië onlosmakelijk verbonden is met de kerstperiode, lijkt op zijn retour. Cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat laten de afgelopen tien jaar een duidelijk dalende tendens zien.

Tegenover 2008 is de productie van peperkoek in de Europese Unie met meer dan 20 procent gedaald. Vorig jaar werden in de 28 landen van de EU net geen 190.000 ton peperkoek geproduceerd, goed voor een bedrag van 510 miljard euro. In 2017 was dat nog 199.000 ton en in 2008 zelfs 239.000 ton.

Duitsland, Nederland & Polen

Bijna de helft (44 procent of 82.500 ton) wordt gemaakt in Duitsland. Tien jaar eerder was dat nog meer dan 104.000 ton. Op de tweede plaats staat Nederland (45.000 ton), gevolgd door Polen (27.000). Deze landen zijn samen goed voor drie kwart van de productie in Europa.

Gevreesd wordt bovendien dat de export van peperkoek naar de VS volgend jaar in elkaar zal stuiken door dure importheffingen. De Amerikaanse president Donald Trump wil een aantal voedingsproducten uit Europa extra gaan belasten (+25 procent) in de nasleep van de verboden Europese staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. Na een inspraakprocedure die tot midden januari loopt, volgt er een definitieve beslissing.

De precieze impact van mogelijke heffingen op de koekjessector is dus nog koffiedik kijken. Zeker is wel dat de Verenigde Staten voor de Europese peperkoekfabrikanten een belangrijke en veelbelovende groeimarkt was. Enkel als men zijn koekjes in de VS zelf produceert, ontsnapt men aan de heffing.