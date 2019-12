“Man met het hoedje” en drie andere verdachten van aanslagen Brussel blijven in de cel

De raadkamer in Brussel heeft donderdag de voorlopige hechtenis verlengd van Mohamed Abrini, Hervé Bayingana Muhirwa, Ossama Krayem en Bilal El Makhoukhi met twee maanden. Dat meldt het federaal parket. De vier zijn aangehouden in het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel.

Abrini werd op 8 april 2016 opgepakt, net als de drie andere verdachten. Abrini werd al sinds de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs gezocht en bekende dat hij de “man met het hoedje” was, die een reiskoffer vol explosieven achterliet in de luchthaven van Zaventem op 22 maart, alvorens op de loop te gaan. Twee andere terroristen, Ibrahim El Bakraoui en Najim Laachraoui, bliezen zichzelf wel op in de vertrekhal van het luchthavengebouw.

Bayingana Muhirwa en El Makhouki worden ervan verdacht dat ze Abrini en Krayem hebben helpen onderduiken na 22 maart. Krayem was gefilmd in metrostation Pétillon toen hij vluchtig enkele woorden wisselde met Khalid El Bakraoui, die zich enkele minuten later zou opblazen in metrostation Maalbeek. Volgens Krayem was het de bedoeling dat ook hij zich zou opblazen, maar bedacht hij zich.

DNA in flat

Het DNA van El Makhoukhi, die in 2015 nog veroordeeld werd op het Sharia4Belgium-proces, werd ook aangetroffen in de flat aan de Kazernenlaan in Etterbeek van waaruit Krayem en Khalid El Bakraoui de ochtend van de aanslagen in Brussel en Zaventem vertrokken. Het zat op een lege verpakking van batterijen, waarvan vermoed wordt dat ze gebruikt werden bij de aanmaak van bommen. De speurders vermoeden bovendien dat het de bedoeling was dat El Makhoukhi na de aanslagen de wapens van de terreurcel zou bijhouden en doorgeven aan andere kandidaat-terroristen.