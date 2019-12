Racing Genk doet een goeie zaak, bij Cercle Brugge gaat het van kwaad naar erger

Tijdens de eerste 4 wedstrijden van de laatste speeldag van de heenronde doen Racing Genk en KV Mechelen een goeie zaak. Bij Cercle Brugge vertrekken ze met een slechter gevoel op winterstage.

Racing Genk moest lang bibberen tegen Eupen, maar won wel. De Limburgers naderen voorlopig tot op 3 punten van de top zes. Junya Ito was met een assist en doelpunt de gevierde man bij de thuisploeg.

Moeskroen kon nog nooit winnen thuis van KV Mechelen en ook op tweede kerstdag komt hier geen verandering in. De Mechelaars springen voorlopig over Zulte-Waregem naar een felbegeerde plek in de top zes.

Waasland-Beveren doet een uitstekende zaak in de strijd om het behoud: ze lopen door de overwinning tegen STVV zes punten uit op Cercle Brugge. Het was eerste keer Waasland-Beveren voor een zes op zes tekende dit seizoen.

De afzondering heeft niet mogen baten voor de jongens van Bernd Storck. Cercle Brugge verloor ook op KV Kortrijk en blijft alleen laatste. Bij de Kerels trok Gary Kagelmacher zijn ploeg over de streep. Net als in de bekerwedstrijd tegen Union scoorde de verdediger met een laat doelpunt dat volstond voor de zege.