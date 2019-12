Amper 1 graad buiten, maar jongen staat alleen op straat op Kerstmis terwijl familie slaapt

Een tweejarig jongetje met enkel een luier om werd op kerstochtend gevonden op de stoep in The Bronx in New York terwijl het amper één graad boven het vriespunt was. Luis Angel Guzman was naar buiten geslopen terwijl zijn babysitters - zijn tante (14) en oom - lagen te slapen. De moeder van de peuter was enkele minuten de deur uit om boodschappen te doen. Maar de kleine jongen miste haar en trotseerde de kou om zijn mama te zoeken.

Marlene Melvin (40) bezocht op dat moment net haar moeder in dezelfde straat waar de kleine Guzman woont. “Mijn zoon dacht dat hij een baby hoorde huilen”, klinkt het in de Amerikaanse krant New York Post. “Toen we aan de voorkant van het huis kwamen, dacht ik: ‘Mijn God, dat is echt een baby’”.

Zodra de jongen haar zag, stak hij zijn armen op zodat ze hem kon oppikken. “Hij stond daar op de betonnen trap, met de deur open. De baby kan nog maar net buiten zijn geslopen. Maar het was kerstochtend en het was ijskoud. Hij droeg enkel een luier en stond daar te huilen.”

Melvin trok de jongen een trui en broek van haar eigen kinderen aan en ging met de jongen naar de brandweer. “We hebben een baby gevonden”, klonk het toen brandweerman Sean McAuliffe de deur van de brandweerkazerne opende.

“Hij wordt later brandweerman”

Terwijl de brandweer de jongen verzorgde en troostte, kreeg moeder Lusenny Guzman een zorgwekkend telefoontje van haar ongeruste zus (14). “Ze vertelde me dat Luis Angel verdwenen was. Ik vreesde al dat hij onder een auto was terechtgekomen of nog erger.”

De bezorgde mama had geen idee dat haar zoontje op amper honderd meter van haar woning werd verzorgd door brandweermannen.

“We gaven hem een van onze kepies”,aldus brandweercommandant Paul Luffman. “Hij paste hem perfect. Hij wordt later ongetwijfeld brandweerman.” Het duurde niet lang voordat Luis Angel Guzman helemaal op zijn gemak was: “Hij leek gewoon blij om binnen te zijn.”

“Erg dankbaar”

De jongen werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht voor een uitgebreide medische controle, maar stelt het goed. In het ziekenhuis viel hij als een blok in slaap, terwijl hij de kledij die hij van Marlene Melvin had gekregen nog steeds droeg. Daar werd hij ook herenigd met zijn dolgelukkige moeder.

“Ik ben zo dankbaar”, zei Guzman in de lokale media. “Ik wil zijn redders en vooral Marlene danken uit de grond van mijn hart.” De kinderbescherming was ook naar het ziekenhuis gekomen, verklaarde Guzman, maar er zou volgens de New York Post geen klacht zijn ingediend in verband met het incident.