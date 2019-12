Angst voor Nieuwjaar was zo groot dat boekhouder zijn gezin uitmoordde: 20 jaar geleden vreesden we de millenniumbug

Twintig jaar geleden stond de wereld stijf van spanning. We zouden met z’n allen een nieuwe eeuw ingaan. Zet de champagne maar klaar! Of toch niet. Want er hing een dikke schaduw over die overgang: de millenniumbug. Computerprogramma’s zouden het jaar 2000 niet herkennen, en daardoor zouden vliegtuigen crashen, liften blokkeren, medische apparaten tilt slaan. De angst was zo reëel dat een Brusselaar er zijn gezin voor uitmoordde.