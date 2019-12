Het gruwelijke sprookje van de wolf en de drie kangoeroes: maar wat doet een kangoeroe in de Kempen?

Balen / Beringen -

Ze zijn snel, ze springen hoog en ze komen vooral in Australië voor. Dat was alvast wat iedereen dacht. Tot een nog onbekende wolf de smaak van kangoeroevlees te pakken kreeg en op de beestjes begon te jagen in de Kempen. Mag je echter wel zomaar kangoeroes als huisdier houden? En wat voeder je zo’n dier dat aan de andere kant van de wereld thuis is?