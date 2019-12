Na onrust vorig jaar: Brusselse brandweer roept op tot wederzijds respect tijdens oudejaarsnacht

De Brusselse brandweer zal tijdens oudejaarsnacht extra personeel inzetten om de hulpverlening optimaal te verzekeren. De brandweer roept tegelijkertijd ook op tot wederzijds respect tijdens de interventies en vraagt enige verantwoordelijkheidszin aan de autobestuurders.

In de afgelopen jaren was het tijdens de nacht van oud op nieuw in het Brussels Gewest vooral onrustig in Molenbeek. Vorig jaar werden er meerdere vuilniscontainers en wagens in brand gestoken. Tijdens een interventie werd een brandweerwagen toen zelfs bekogeld. Vorig jaar was er 83 keer sprake van “brand” tussen 31 december 20 uur en 1 januari 7 uur.

“Wij hopen dat we onze interventies zullen kunnen uitvoeren in veilige omstandigheden, zowel voor ons personeel als voor de slachtoffers en omstaanders, en dit in een kader van wederzijds respect”, klinkt het bij brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Algemeen verbod

In Brussel geldt er een algemeen verbod op vuurwerk, ook op privéterrein, en dus hamert de Brusselse brandweer erop dat een goed nieuwjaarsfeestje geen vuurwerk nodig heeft. “Het verhoogt het risico op brand. En geloof ons op Nieuwjaar willen we niet bij jou langskomen”, stelt Derieuw.

Ze sporen iedereen daarom aan om het traditionele vuurwerk aan het Atomium bij te wonen. De verplaatsing naar dat vuurwerk kan bovendien perfect met het openbaar vervoer van de MIVB, want dat is gratis na middernacht.

“Wij vragen enige verantwoordelijkheidszin bij het autorijden en hopen dat ons ontzettingsvoertuig tijdens oudejaarsnacht op stal mag blijven”, besluit Derieuw.