Gerecht onderzoekt vermeende poging tot ontvoering van 13-jarig meisje

Leuven - Het Leuvense gerecht onderzoekt een melding van een meisje dat zegt dat een onbekende haar bij de arm heeft genomen. Of de man het meisje wilde ontvoeren dan wel andere bedoelingen had, wordt onderzocht.

Het 13-jarige meisje zou dinsdag naar eigen zeggen een tijdlang gevolgd zijn door een man in een wagen in de buurt van het Meesbergpad in Kessel-Lo. Op een bepaald moment zou de onbekende uitgestapt zijn en de tiener bij de arm hebben gegrepen. Het meisje kon ontkomen en fietste snel naar huis. Meteen werd alarm geslagen. “Intussen is een buurtonderzoek gevoerd en het meisje werd audiovisueel verhoord” zegt persmagistrate Sarah Callewaert van het Leuvense parket. Op dit moment moet de politie het doen met de verklaring van de tiener. Andere getuigen van de feiten zouden er niet zijn.

Vorige week was er een melding van gelijkaardige feiten in Diest. Daar deed een vader aangifte van een vermeende poging tot ontvoering van zijn negenjarige zoon in de buurt van Ezelsdijk. Een onbekende zou geprobeerd hebben het kind mee te sleuren in een monovolume. Net als in de Kessel-Lo was de jongen de onbekende te snel af. Ook de politiezone Demerdal voert een onderzoek naar het vermeende incident maar op dit moment zouden er geen elementen zijn die de beweringen van de jongen bewijzen.