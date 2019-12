“Hopelijk doet Marie Verhulst Samson swingen. Hopelijk weet ze ook waaraan ze begint”

Er vraagt weleens iemand aarzelend: “Bent u toevallig familie van?” Ik heb een standaardantwoord. “Niet toevallig, nee. We delen dezelfde vader en moeder.” Er volgt dan enige gêne en excuus. Het is ook een wat plompverloren vraag. “Ik was gewoon nieuwsgierig. Ik heb hem graag gelezen.” Ook het antwoord daarop, verschilt niet vaak. “Het strekt hem tot eer. Als mensen om goede dingen in de geesten verderleven, is dat mooi.” Het gebeurt dat ik scheldproza krijg als iemand het niet eens is. “Dat heb je met een ex-schrijver van dat schandaalblad Humo”, staat er dan. Ik mail hen dan dat het een persoonsverwisseling betreft. “U verwijst naar mijn lang geleden overleden broer, die ik nog vaak betreur.” Van hen hoor je niets meer, in de grond gezonken van schaamte.