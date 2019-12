Parket: “Michel Lelièvre woont niet in Terhulpen”

Michel Lelièvre, de voormalige handlanger van Marc Dutroux, woont niet in Terhulpen en ook niet in een andere gemeente die behoort tot de politiezone La Mazerine (Terhulpen, Lasne en Rixensart), dit in tegenstelling tot wat donderdag gemeld werd in bepaalde media. Dat heeft de procureur des konings in Brussel verklaard. Lelièvre werd op 2 december onder voorwaarden vrijgelaten. Hij werd op 18 december aangevallen in een woning in Anderlecht, waar hij toen verbleef.