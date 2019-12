Cultspits die met hattrick Operatie Propere Handen lanceerde verlaat Eupen en trekt naar Japan

Yuta Toyokawa verlaat na twee jaar KAS Eupen. De Japanse spits trekt naar Cerezo Osaka in het thuisland.

Toyokawa maakte over het algemeen geen grote indruk bij Eupen. 17 doelpunten in ruim zestig wedstrijden zijn geen grootse statistieken, maar toch zal hij altijd herinnerd blijven bij de Belgische voetbalfan om zijn ene hattrick op het einde van het seizoen 2017/2018. In zijn vierde wedstrijd voor Eupen viel Toyokawa tegen Royal Excel Moeskroen na zevenenvijftig minuten in voor Nils Schouterden. Op dat moment stond het 0–0. Binnen zestien minuten wist de Japanner driemaal te scoren, waardoor Eupen -met nog een doelpunt van Luis Garcia- met 4–0 won. Door deze overwinning haalde Eupen concurrent KV Mechelen in op de ranglijst en werd degradatie ternauwernood ontweken. Die dag zou uiteindelijk mee leiden tot Operatie Propere Handen.

Dit seizoen kon Toyakawa andermaal niet bevestigen, mede door de komst van Jon Bautista en Jonathan Bolingi. Hij scoorde amper één keer.

Eupen-coach bevestigde na de wedstrijd tegen Genk dat Toyokawa zal vertrekken naar Japan. Wellicht komt er deze winter een nieuwe spits naar de Kehrweg, want Leonardo Miramar Rocha is zes maanden out.