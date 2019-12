De politie hield woensdagavond een grootschalige klopjacht op twee inbrekers in en rond Moerkerke (Damme). Een 30-jarige man betrapte de twee op heterdaad in zijn living. De daders konden uiteindelijk niet meer gevonden worden.

Twee inbrekers waren met Kerstmis ’s avonds op pad in Moerkerke. Maar de twee kwamen omstreeks 19.15 uur onverwachts oog in oog te staan met de bewoner van het huis in de Nieuwdorpstraat waar ze ...