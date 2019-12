Geruchten zwellen aan: “Zlatan Ibrahimovic keert terug naar AC Milan”

Zlatan Ibrahimovic (38) zou terugkeren op het oude nest bij AC Milan. De Zweed speelde tussen 2010 en 2012 al voor de Rossoneri. Ibrahimovic verliet LA Galaxy op het einde van het seizoen in de Amerikaanse MLS.

Het hing al langer in de lucht, maar nu zou Zlatan Ibrahimovic wel degelijk zijn handtekening bij AC Milan gezet hebben. In zijn vorige periode bij Milan scoorde de Zweed aan de lopende band: in 61 wedstrijden vond hij 42 keer de weg naar doel. De Milanezen kunnen best een scorende spits gebruiken: met amper 21 punten uit 17 wedstrijden staat AC Milan pas elfde in de Serie A.