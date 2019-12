Clinton Mata geschorst tegen Anderlecht

Club Brugge zal geen beroep kunnen doen op Clinton Mata (27) in de volgende competitiewedstrijd op 19 januari tegen Anderlecht. De verdediger kreeg tegen Zulte-Waregem zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Clinton Mata incasseerde na een fout op Berahino zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd. Bij Anderlecht zullen ze niet rouwig zijn om de schorsing van Mata. In de verloren bekerwedstrijd tegen was de Angolees een van de uitblinkers bij blauwzwart.