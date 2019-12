Pakjesbezorger “redt Kerstmis” door cadeau te verbergen zodat kind het niet kan zien

Een hartverwarmende video van een pakjesbezorger die “kerst redt” door een pakje te verbergen gaat momenteel de wereld rond. De bezorger verborg een cadeau voor een Amerikaans kind achter enkele vuilnisbakken, zodat hij het niet zou zien staan wanneer hij thuiskwam. “Ik vreesde dat de verrassing verknoeid zou zijn”, klinkt het bij de moeder van de jongen. “Maar toen ik het hartverwarmende gebaar zag, dacht ik: ‘Kerst is gered’”.

Meghan Delenay kreeg enkele weken geleden een melding op haar smartphone van haar beveiligingscamera. Toen ze even meekeek, zag ze een bezorger van UPS naar de voordeur lopen met een groot pak onder de arm. Het kerstcadeau voor haar zoontje.

“Ik vreesde dat hij de verrassing zou verknoeien door het pak open en bloot te laten staan”, klinkt het. Delaney dacht dat haar zoon het cadeautje zou zien zodra hij thuiskwam, waardoor hij al zou weten wat er onder de kerstboom ging liggen.

De bezorger deed echter goed zijn best om het pak volledig aan het oog te onttrekken door het achter vuilnisbakken te zetten. Voor alle zekerheid legde hij ook nog een stuk karton erbovenop. “Ik dacht onmiddellijk dat hij onze kerst had gered met het hartverwarmende gebaar.”

Vader Delaney zette de beelden op sociale media, waar ze intussen al miljoenen keren werden bekeken. “Als je UPS-chauffeur een fijne kerel is en ervoor zorgt dat de kinderen de pakjes niet zien”, aldus het bijschrift. “Bedankt, man!”

“Creativiteit”

“Geef deze man een opslag” en “hij is een held”, klinkt het in de reacties op de beelden. Al is niet iedereen zeker dat de bezorger het verborg zodat de verrassing intact zou blijven. “Ze doen dit uit veiligheidsoverwegingen, zodat het niet wordt gestolen”, oppert iemand.

“Hij zei dat hij het deed zodat de kinderen het niet zouden zien”, aldus Delaney. Dat wordt ook bevestigd door de bezorger die intussen reageerde. De man kon over zijn goede daad niks vertellen in de media, maar verklaarde wel dat hij hoopt dat “bezorgers hetzelfde zouden doen voor zijn familie”.

Volgens een reactie van UPS worden hun chauffeurs opgeleid “om pakjes op een manier af te leveren, waardoor ze zo veel mogelijk uit het zicht staan, vooral als er wat creativiteit is vereist tijdens de feestdagen”. Hun pakjesbezorgers worden dan ook aangemoedigd om het voorbeeld van de man te volgen.

