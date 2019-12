Is dit nog verantwoord? Na deze beangstigende botsing spelen Mata en Seck gewoon verder (voor even toch)

Tijdens Club Brugge-Zulte Waregem hield iedereen de adem in, toen Clinton Mata en Ibrahima Seck na 25 minuten zwaar met elkaar in botsing kwamen bij een luchtduel. Hun hoofden knalden keihard tegen elkaar en in zijn val gaf de Angolees van Club zelfs al mee dat hij zou moeten worden vervangen. Een beangstigende botsing met kwalijke gevolgen werd gevreesd, maar na amper enkele minuten verzorging liepen beide spelers alweer het veld op.

Is dat nog wel verantwoord? Want met hoofdblessures wordt toch best elk risico vermeden? Bovendien bleef Seck bij de rust ook binnen en werd een hersenschudding vastgesteld.

Ook Mata werd na een uur spelen vervangen...

Club Brugge-coach Philippe Clement reageerde na de wedstrijd. “Ik heb de beelden nog niet gezien, maar ik vond de gele kaart van Mata zeer licht. Na die botsing beslissen de speler en de dokter over al dan niet verder spelen, maar hij was duizelig, dus haalden we hem na rust naar de kant.”