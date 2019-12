Turkse politie arresteert twintig vermoedelijke ISIS-leden

De Turkse politie heeft twintig vermoedelijke ISIS-leden in Istanboel gearresteerd. Dat maakte ze donderdag bekend. De nationaliteiten van de gearresteerden werden nog niet vrijgegeven.

De politie heeft dinsdag en woensdag op 48 plaatsen in de stad operaties uitgevoerd. Twintig personen die ervan verdacht worden gelinkt te zijn aan ISIS werden gearresteerd.

In de aanloop naar het nieuwe jaar wil de politie de acties tegen ISIS opvoeren in de grootste stad van het land. Sinds het in oktober een militair offensief lanceerde in Syrië heeft Turkije zijn inspanningen opgevoerd om ISIS-leden ook terug te sturen naar hun thuisland.