Man zet doos op fornuis tijdens verhuizing, maar dat loopt slecht af

Kortrijk - Een bewoner van een appartementsgebouw in de Rijselsestraat in Kortrijk werd donderdagnamiddag naar het ziekenhuis gebracht na een brand in zijn keuken.

Filip Masschelein was aan het verhuizen van de eerste naar de derde verdieping toen hij om 16.10 uur hevige rook opmerkte in zijn nieuw appartement. De man probeerde nog te blussen, maar dat lukte niet. Brandweer en politie evacueerden zes bewoners uit de negen appartementen. Filip had wat rook ingeademd en werd naar het AZ Groeninge gebracht voor een controle. De brandweer kreeg het vuur, dat gepaard ging met een hevige rookontwikkeling, snel onder controle.

Uit de eerste bevindingen bleek dat het vuur was ontstaan door een doos die de man op zijn fornuis had geplaatst. De kookplaat was daarbij wellicht per ongeluk ingeschakeld. Na een controle mochten de bewoners weer in het gebouw. Filip was van plan om vandaag in zijn nieuw appartement, dat al een poos leeg stond, in te trekken. Zijn vorige had hij al verkocht.