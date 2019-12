Kerstwonder in asiel: na 500 dagen toch baasje voor Bonita

Na 500 dagen in het asiel heeft Bonita, een vijf jaar oude pitbull, deze kerst dan toch een thuis kregen. Het beestje zat het langst in het asiel in New York, maar plots werd er toch een nieuw baasje gevonden. De video van haar uittocht ging meteen viraal.

Bonita zat meer dan een jaar in het asiel in Niagara County. “Dag na dag, week na week, werd ze voorbijgewandeld”, klinkt het in het asiel. “Alle andere dieren kregen wél een thuis, maar zij niet.” Daar kwam dan plots toch verandering in op 12 december, toen Ray Kinz - alleenstaande man zonder kinderen - en de hond dan toch een match waren. Volgens de verzorgers was het liefde op het eerste gezicht.

Het asiel maakte bovenstaand filmpje van haar laatste uren bij de verzorgers. Dolblij sprong Bonita in het rond en ze werd met confetti uitgewuifd. Het filmpje werd daarop gretig gedeeld op Facebook.

Intussen kunnen geïnteresseerden via Instagram volgen hoe het met het hondje gaat. Bonita heeft intussen bijna 7.000 volgers en het lijkt erop alsof ze het erg naar haar zin heeft. “Iedereen heeft haar zo graag”, vertelde verzorgster Kimberly La Russa van het asiel nog. “Ze zat hier het langst van allemaal, we gaan haar zo missen. Nu wordt ze de koningin van haar nieuwe thuis, daar komt haar droom mee uit.”

