Brits gezin dat op kerstavond verdronk in Spaans zwembad kon niet zwemmen

De Britse vader en twee kinderen die zijn omgekomen in een tot nog toe mysterieus zwembaddrama aan de Costa del Sol, konden niet of nauwelijks zwemmen. Dat stellen familieleden. De vader blijkt een pastoor.

Het gaat om Gabriel Diya (52) en zijn dochter Comfort Diya (9) en zoon Praise-Emmanuel Diya (16), schrijft de Daily Mail. Zij verdronken alle drie op kerstavond in de Club La Costa World in Fuengirola.

Het meisje van 9 zou in de problemen zijn gekomen, waarna de andere twee haar probeerden redden, zo luidde het verhaal aanvankelijk. Of dat klopt, is onduidelijk.

De politie liet weten dat er mogelijk iets aan de hand was met het afzuigsysteem van het zwembad. De badmuts van het meisje werd in de pomp teruggevonden. Bij een test van het systeem kwamen er echter geen gekke dingen naar voren. Wat nu wel duidelijk is geworden, is dat zowel de verdronken zoon Praise-Emmanuel als zijn vader niet kunnen zwemmen. Dat vertellen familieleden. Alleen de jongste had ’enig idee’.

Moeder Olubunmi Diya (49) en dochter Favour Diya (14) bleven ongedeerd. Toen de drie slachtoffer werden gereanimeerd, zat Olubunmi te bidden. Een ooggetuige laat aan The Sun weten dat ze dat deed terwijl zij haar geliefden aanraakte: „Ze was kalm en ging nog door met bidden toen de hulpdiensten al gestopt waren met reanimeren.”

Vader Gabriel was een pastoor van een kerk in Charlton, zuid-oost Londen, die was aangesloten bij de Redeemed Christian Church of God.