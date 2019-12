Martin Odegaard sneller dan verwacht terug bij Real Madrid

Martin Odegaard (21) zou deze zomer al terugkeren naar Real Madrid. De Noorse spelmaker is aan een uitstekend seizoen bezig bij Real Sociedad, waar hij op eigen verzoek voor twee seizoenen aan verhuurd wordt. Door zijn uitstekend prestaties wil men de middenvelder nu sneller dan verwacht terughalen naar de Spaanse hoofdstad.

Real Sociedad doet het bijzonder goed in La Liga met een voorlopige vijfde plaats. Met vier goals en vijf assists heeft Odegaard een groot aandeel in de goeie prestaties van zijn ploeg. Volgens de Spaanse krant AS zou Real nu aandringen op de komst van de middenvelder.

Het Noorse talent werd eerder al verhuurd aan Heerenveen en Vitesse in de Eredivisie, maar lijkt nu écht vertrokken. Door een constructie in zijn contract en de goede relatie tussen Real Madrid en Sociedad, zou hij nu vroeger losgeweekt kunnen worden.