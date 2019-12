Ruud Vormer blij met eerste competitiegoal, Okereke plukt vruchten van “hard werk”

Club Brugge sloot 2019 af met een duidelijke 4-0 zege tegen Zulte Waregem. Ruud Vormer en David Okereke stonden nog eens op het scorebord in de Jupiler Pro League. “De jongens bleven me maar plagen op training.”

Vormer: “Ongezien, die 49 op 60”

Ruud Vormer scoorde zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen. “Eindelijk ging ie er goed in”, lachte de Nederlander achteraf. “Ik scoorde wel in de beker tegen Anderlecht. Maar ja, de jongens bleven me er op training mee plagen. “Ik heb er twee, ik drie”, weet je het. Ook Hans Vanaken, maar die heeft er nog veel meer. Ook die vrije trap op de lat was mooi. Davy de Fauw die me een high five gaf na die trap? Ja, Davy is een goede vriend. Da’s wel leuk.” Club haalt 49 op 60. “Ongezien, hé. Dat heb ik hier niet meegemaakt. Wat we laten zien, hoe we spelen.. Het zijn zware wedstrijden en we hebben iedereen nodig. Kijk naar David Okereke, die invalt en twee keer scoort. Dat is goed voor zo’n jongen. Of dit het beste jaar voor Club is sinds ik hier ben? Moeilijk. Het is duidelijk: we gaan volle bak voor de dubbel en een stunt tegen Manchester United.

Okereke: “Coach vertelde me: mik naar de hoeken”

David Okereke was nog eens de man bij Club. “Ik viel in en gaf het beste van mezelf zoals de coach vroeg”, aldus de Nigeriaanse spits. “Die vertelt me ook altijd: mik naar de hoeken. Toen ik bij die tweede goal kapte, was dat het enige wat ik nog dacht. Ik kreeg nog een kans op een derde, maar zo is voetbal: je moet blijven proberen, maar soms gaat het fout.” Hij kwam ook even terug op zijn eerste maanden in Brugge. “Het was niet altijd eenvoudig. Maar vandaag waren deze twee doelpunten de vrucht van hard werk.”

Okereke dankt de goden. Foto: BELGA

De Fauw: “Had Sammy gewaarschuwd waar Ruud zou trappen”

Davy de Fauw was ontgoocheld na de 4-0 nederlaag. “We speelden een goede eerste helft. Maar geven in de tweede dan die eerste goal domweg weg”, aldus de kapitein. “We begonnen eigenlijk goed, maar dan geven het weg in vijf minuten tijd. Club komt hier dan in een flow, zet hoge druk en wij worden slordig. We weten dat dat gebeurt tegen Club, en we zien ze nog twee keer in de beker.” Al bij al stond de ploeg goed, vond de Fauw. “We konden zelf weinig creëren, waren te slordig en ongeduldig. Ik ben blij voor Ruud dat hij zijn eerste scoorde, maar liever niet tegen ons (lacht). Dat ik een onderonsje met hem had bij de vrijschop? Ja, ik had Sammy Bossut gewaarschuwd dat Ruud daar zou trappen”, knipoogde hij. “We gaan door deze 4-0 met een ander gevoel de winterstop in, maar daarna moeten we gewoon weer alles op Play-Off 1 zetten.”

