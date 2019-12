Bejaarde man schiet 17-jarige inbreker neer en riskeert vervolgd te worden

Een gepensioneerde man heeft in de nacht van woensdag op donderdag, in zijn woning in Marche-en-Famenne in de provincie Luxemburg, het vuur geopend op twee inbrekers. Een van de inbrekers raakte gewond, de andere kon worden gevat, bevestigt het parket van Luxemburg. De schutter riskeert nu wel vervolgd te worden voor slagen en verwondingen.

De feiten speelden zich af omstreeks 2 uur in de ochtend, in de woonst van een bejaard echtpaar op een afgelegen weg in de buurt van de expohallen WEX. Het echtpaar werd gewekt door lawaai, waarop de man een kijkje ging nemen, gewapend met een riot-gun. Hij kwam echter oog in oog te staan met twee inbrekers en opende meerdere keren het vuur. Een van de inbrekers raakte gewond, bevestigt het parket. Zijn kompaan kon worden verhoord.

De twee mannen bleken ontsnapt te zijn uit een asielcentrum. De gewonde persoon zou slechts 17 jaar zijn, zijn kompaan 18. De jongste werd donderdagmiddag geopereerd. Het parket gaat nu uitzoeken in hoeverre de twee ook verantwoordelijk zijn voor een inbraakgolf in de regio.

De schutter is niet bekend bij het gerecht. Hij kocht zijn wapen in 1980, maar heeft het nooit geregistreerd. Hij riskeert nu vervolging voor het toedienen van slagen en verwondingen.