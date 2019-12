Gezin wordt van de weg geduwd bij aanrijding: vader in kritieke toestand naar ziekenhuis

Ardooie - Donderdagavond is omstreeks 19.20 uur een zwaar ongeval gebeurd langs de autosnelweg E403 richting Brugge, vlak bij het op-en afritcomplex in Ardooie. Een man raakte zwaargewond.

Een bestuurster van een Mercedes verloor er plots, waarschijnlijk door aquaplaning, de controle over het stuur van haar wagen, waarna het voertuig botste met een andere personenwagen die op het rechterrijvak reed. Die wagen werd van de weg geduwd en belandde een vijftal meter lager in een gracht. De ouders, die vooraan zaten, zaten gekneld, een tiener die als passagier mee was, kon zichzelf bevrijden. “Toen wij hier ter plaatse waren, was het kind al uit de wagen. Vooral de vader was er slecht aan toe”, zegt Lorenzo Cuvelier van de brandweer van Ardooie.

(Lees verder onder de video)

Video: Bert Feys

De brandweer bevrijdde beide ouders. Ondertussen waren ook verschillende ziekenwagens en een MUG toegesneld. De vader moest ter plaatse worden gereanimeerd en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Gisterenavond was het omstreeks 21 uur nog heel onduidelijk hoe zijn toestand is. De moeder was bij bewustzijn toen ze uit het autowrak werd gehaald. Ook zij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet de eerste keer dat er op die plaats een zwaar ongeval gebeurt. In 2012 kwamen twee broers uit Lendelede op exact dezelfde plaats om het leven.