Voormalig schoolhoofd ontpopt zich tot kampioene in bodybuilding, maar kun jij raden hoe oud ze is?

Deze vrouw gooide haar leven over een andere boeg na een lange carrière als lerares en schoolhoofd. Maria Christina vond dat ze na haar vijftigste “zwaar, traag en te gestresseerd” was geworden. Dus nam ze een personal coach onder de arm en gaat ze nu drie keer per week naar de fitness. Bovendien neemt ze al enkele jaren deel aan bodybuildingwedstrijden, waar ze vrouwen aftroeft die half zou oud zijn. “Ik wil de stereotypen over oudere vrouwen de wereld uithelpen”, aldus Christina. Maar kun jij raden hoe oud ze eigenlijk is?