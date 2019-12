Michel Preud’homme pakt na deze reactie alweer een gele kaart (en moet nu serieus opletten)

Als trainer bestraft worden met een gele kaart: het kan wel degelijk. Michel Preud’homme kreeg in de topper tegen AA Gent al zijn vierde gele kaart van het seizoen.

Michiel Preud’homme stuurde voor de wedstrijd assisentcoach Mbaye Leye naar de interviews omdat hij zelf te ziek was. Tijdens de wedstrijd was hij al snel weer de oude. De coach van de Rouches reageerde furieus toen een vermeende handsbal van Jonathan David in de eigen zestien niet gezien werd door scheidsrechter Bram Van Driessche. Preudhomme stond in die mate te molenwieken dat hij vierde ref Wim Smet in het gezicht raakte.

Door de vierde gele kaart moet de gewezen doelman nu wel opletten. Bij een vijfde gele kaart is een trainer (net als een veldspeler) geschorst voor de volgende wedstrijd.

De handsbal van David:

De reactie van Preud’homme: