Deining in de Golf: voor het eerst houden Rusland, China én Iran gezamenlijk militaire oefening

Alle hens aan dek in het Witte Huis de komende dagen. In de Golf van Oman houden Rusland, China én Iran voor het eerst samen een militaire oefening. De zeemachten van de drie landen gaan er vier dagen samenwerken “om de regio te beschermen”. Maar toch ook vooral om een duidelijk signaal te geven aan de Verenigde Staten: in geval van nood staat Iran er niet alleen voor.