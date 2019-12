Ook dat nog: Standard boekt zwaar verlies van -8,4 miljoen euro

Standard heeft vorig seizoen 8,4 miljoen euro verlies geboekt. De inkomsten stegen weliswaar met vier miljoen euro tot 60,7 miljoen euro, maar daartegenover gingen de kosten met tien miljoen euro veel sneller de hoogte in.

De belangrijkste factoren zijn de loonkosten, met 34,5 miljoen euro liggen die nu zelfs exact op hetzelfde niveau als bij Club Brugge. Ook aan diensten en diverse goederen – met onder meer de makelaarspremies – werd met 19,4 miljoen euro veel meer uitgegeven dan een jaar eerder.

Voor de Pro League is 2018-2019 op financieel vlak dus een gitzwart jaar. Eerder raakte al bekend dat ook Anderlecht (-27 miljoen euro), Antwerp (-8,2 miljoen euro) en RC Genk (-1,7 miljoen euro) een verlies in de boeken moesten schrijven. Zo zijn het niet meer alleen de kleinere clubs die boven hun stand leven, maar jagen ook de Grote Zes elkaar meer en meer op, met hogere spelerslonen en grotere verliezen als gevolg. Enkel Club Brugge roeit tegen de stroom in: het boekte vorig seizoen 10,9 miljoen euro winst.